Elezioni: Bonetti, lista di Iv e Azione elegge 46% delle donne

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "La lista di Italia Viva e Azione elegge il 46% di donne, la percentuale più alta tra tutte le liste. È il risultato della parità scelta e praticata, non solo annunciata. Purtroppo questa legislatura avrà molte meno donne rispetto alla scorsa legislatura. Anche questo è un fatto, i numeri parlano e dicono chiaramente chi è per le donne e chi no". Lo afferma la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia ed esponente di Italia Viva Elena Bonetti in un post su Facebook, in un cui pubblica anche un prospetto con le percentuali: M5s 45%, Pd 31%, a pari merito con Alleanza Verdi e Sinistra, Fi e Fdi 30% e Lega al 29%. (ANSA).