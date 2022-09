Ue, nuove proposte su prezzi energia entro vertice 6/10

(ANSA) - BRUXELLES, 30 SET - "Sulla base delle indicazioni" offerte dai ministri europei dell'Energia, la Commissione europea "svilupperà le idee" per abbassare i prezzi dell'energia "prima del Consiglio europeo della prossima settimana", in programma a Praga il 6 e 7 ottobre. Lo ha detto la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, al termine del Consiglio straordinario Energia. "Questo lavoro sarà alla base di una proposta legislativa che presenteremo in tempi celeri", ha aggiunto. (ANSA).