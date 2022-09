Missili su convoglio umanitario Zaporizhzhia, 25 morti

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Questa mattina missili russi hanno colpito un convoglio umanitario in uscita da Zaporizhzhia uccidendo 25 persone e ferendone altre 62, tutti civili: lo ha riferito il capo dell'amministazione regionale militare Oleksandr Starukh, citato da Espreso Tv. Il sindaco di Melitopol IvanFedorov ha aggiunto che le persone lasciano Zaporizhzhia per i territori occupati ogni giorno per consegnare medicine, sostenere i parenti e tornare indietro. Video pubblicati sui social mostrano una scena con morti e feriti sulla strada, il convoglio è stato colpito più di una dozzina di volte. "Lo Stato terrorista lancia razzi contro la popolazione civile a Zaporizhzhia, Mykolaiv e Dnipropetrovsk. Colpisce le regioni ucraine con lanciamissili e droni. Gli occupanti russi hanno sparato 16 razzi in una mattinata nel solo distretto di Zaporizhzhia. Solo i terroristi possono farlo, non dovrebbero avere posto nel mondo civile. Il nemico si infuria e cerca vendetta per la nostra fermezza e per i suoi fallimenti. Distrugge cinicamente gli ucraini pacifici, perché ha perso tutto ciò che è umano molto tempo fa. Feccia assetata di sangue. Risponderai sicuramente per ogni vita ucraina perduta". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy dopo il sanguinoso attacco sul convoglio di civili a Zaporizhia. (ANSA).