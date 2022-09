Il gas chiude in calo del 9,4% a 187,7 euro ad Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Chiusura in forte ribasso per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno perso il 9,42% a 187,67 euro al megawattora. I trader stanno facendo i conti con le conseguenze dei danni al Nord Stream che rendono sempre più probabile un inverno senza forniture russe, nel giorno in cui la Germania ha annunciato un piano da 200 miliardi di euro per alleggerire la bolletta energetica dei suoi cittadini e delle sue imprese. (ANSA).