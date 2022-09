Spread Btp-Bund chiude a 246 punti, rendimento al 4,63%

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Lo spread Btp-Bund chiude la seduta in rialzo di 6 punti base, a quota 246, con il rendimento del decennale italiano che sale di 13 punti al 4,63%, realizzando la performance peggiore in un contesto di vendite generalizzate sui titoli di Stato del Vecchio Continente. Tutti i bond restano sotto pressione per le spinte inflazionistiche, confermate dalla corsa a settembre dei prezzi in Germania (+10), e dalla temuta risposta della Bce, dove i 'falchi' spingono per un nuovo rialzo di 75 punti base ad ottobre. (ANSA).