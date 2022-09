M5s: Appendino, su temi ben venga fronte parlamentare con Pd

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Come riaprire il dialogo con il Pd? Non spetta a me porre condizioni al Partito democratico. Quello che posso dire è che per noi contano i temi, nei fatti e non a parole. Noi abbiamo visto che quando c'è stata la crisi del governo Draghi noi ponevamo questioni come il caro bollette, gli interventi in aiuto e il salario minimo e il Pd guardava dall'altra parte. Il punto è che con questa dirigenza è impossibile parlare, perché non c'è proprio sintonia. Se in Parlamento si dovessero fare battaglie comuni perché i temi si condividono, io credo che non ci sarà nessun problema. Anzi, ben venga". Lo ha detto la deputata 5 stelle Chiara Appendino, intervistata da Radio1. "Penso - ha aggiunto - al tema dei diritti. Io sono convinta che su questi temi si potrà fare battaglia comuni, però è chiaro che il Pd deve essere progressista nei fatti e non a parole. Cosa che oggi personalmente non vedo". (ANSA).