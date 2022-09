Biden, 'visto cosa è successo in Italia?'

(ANSA) - WASHINGTON, 29 SET - "Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni. Vedrete cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui": lo ha detto Joe Biden evocando l'esito delle elezioni italiane a un evento di raccolta fondi del partito, mentre lanciava un monito sul destino della democrazia, secondo quanto riferisce il pool di giornalisti al seguito del presidente Usa. Biden ha parlato a braccio a un ricevimento della Democratic Governors Association. La prima a riportare le sue parole, su Twitter, è stata la corrispondente dalla Casa Bianca dell'Associated Press, Seung Min Kim. Poi la dichiarazione è stata confermata dal giornalista del pool della Casa Bianca Alexander Nazaryan, corrispondente di Yahoo News. (ANSA).