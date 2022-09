Governo: Lega, sinistra si rassegni, non siamo spaccati

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Ieri ha smentito presunti virgolettati Giorgia Meloni, oggi smentisce Matteo Salvini, domani a chi toccherà? Le frasi attribuite al leader della Lega nei retroscena odierni sono totalmente false: il centrodestra ha stravinto le elezioni e governerà bene e senza spaccature per i prossimi anni. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: ieri Salvini e Meloni hanno parlato serenamente di come affrontare i problemi del Paese". Così una nota della Lega ,in riferimento alle ricostruzioni di alcuni quotidiani che parlano di ipotesi di appoggio esterno al governo nascente da parte del partito di Matteo Salvini. (ANSA).