Pd: Letta, giovedì 6 ottobre direzione sul congresso

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Verso il Congresso del nuovo PD. Convocheremo giovedì 6 la Direzione. Per un percorso congressuale inclusivo e aperto che vada alla radice dei problemi e affronti le sfide che stanno di fronte alla nostra comunità. E per poi scegliere di conseguenza chi ci guiderà in futuro". Lo scrive su twitter Enrico Letta. (ANSA).