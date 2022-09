Iran: Meloni, vicinanza alle donne che si battono per la libertà

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Dopo la morte di Mahsa Amini, prosegue l'eroica rivolta delle donne iraniane contro il regime degli ayatollah: si contano decine di morti e centinaia di arrestati tra attiviste, avvocati e giornalisti. Un'altra giovane, Hadis Najafi, simbolo delle proteste, è stata uccisa a colpi di pistola durante gli scontri con le forze dell'ordine. Tutta la mia vicinanza alle coraggiose donne che si battono in Iran e nel mondo per difendere i loro diritti e la loro libertà". Lo scrive in un post su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (ANSA).