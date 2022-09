Meloni a Modi, pronta a collaborare per la stabilità

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Grazie Narendra Modi! Sono pronta a collaborare con lei e con il suo governo per la stabilità internazionale e per tutte le altre sfide globali". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, risponde agli auguri del presidente indiano. Sempre su Twitter, Modi le aveva scritto: "Complimenti per aver guidato il suo partito alla vittoria nelle elezioni politiche italiane. Auspichiamo di lavorare insieme per rafforzare i nostri legami". (ANSA).