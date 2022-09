Mattarella ai giovani, nella diversità c'è ricchezza

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Dialogo, ricerca della ricchezza che si trova nella diversità, cultura quale elemento essenziale dell'identità italiana, incontro come origine di sviluppo e crescita: queste le basi che orientano la vostra formazione, a confronto con il mondo contemporaneo, grazie a un modello pedagogico ed educativo inclusivo, ispirato ai valori della Costituzione. Nell'Anno Europeo dei Giovani si apre per voi un nuovo inizio e, grazie a questa giornata di condivisione, possiamo sentirci più vicini e uniti, parte di una stessa comunità, che attraversa Paesi, lingue e culture, nella consapevolezza che l'istruzione ci riguarda tutti, nessuno escluso. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2022/2023 delle scuole italiane all'estero. (ANSA).