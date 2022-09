Danimarca,almeno una settimana per indagare su Nord stream

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "C'è molto gas in uscita, l'esplosione è molto grande, e quindi ci vorrà del tempo, una settimana o due prima che le perdite possano essere indagate scendendo in profondità". Lo afferma il ministro della Difesa danese Morten Bodskov, parlando alla televisione danese TV 2, dopo il suo incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "Non è un incidente, è stato pianificato, e stiamo parlando di esplosioni molto grandi", ha affermato aggiungendo che "la Russia ha una presenza militare significativa nella regione del Mar Baltico e ci aspettiamo che continui a lanciare sciabolate". (ANSA).