Lega: fonti Bellerio, nessuno discute segreteria Salvini

(ANSA) - ROMA, 27 SET - C'è stata una discussione franca ma è emersa la tutela assoluta del segretario federale Matteo Salvini: hanno parlato tutti e nessuno lo ha messo in discussione. Lo fanno sapere fonti della Lega, mentre è ancora in corso il federale a Via Bellerio. A testimonianza del clima di condivisione, la Lega ha diffuso una foto della riunione in cui si vede Matteo Salvini seduto accanto a Luca Zaia. Poi Massimiliano Fedriga vicino ad Attilio Fontana. Poco dietro Giancarlo Giorgetti. (ANSA).