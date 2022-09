Sostegno Draghi a ospitare Einstein Telescope in Italia

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Dal Governo italiano pieno sostegno alla candidatura del sito di Sos Enattos, in Sardegna, come sede del futuro telescopio di onde gravitazionali 'Einstein Telescope' in Italia. Lo ha confermato il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in una lettera indirizzata al Presidente dell'INFN, Antonio Zoccoli. I due Paesi ad oggi candidati ad ospitare la sede di ET sono Italia e Paesi Bassi. (ANSA).