Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si lasciano

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Fine del matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: "ma la nostra famiglia continuerà ad esistere". "Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni". Lo dichiarano all'ANSA in una nota congiunta. (ANSA).