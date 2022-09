Kiev,su Nord Stream attacco russo e aggressione contro Ue

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "La 'fuga di gas' dal Nord Stream 1 non è altro che un attacco terroristico pianificato dalla Russia e un atto di aggressione nei confronti dell'Ue. La Russia vuole destabilizzare la situazione economica in Europa e provocare il panico pre-inverno". Lo scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Putin. "La migliore risposta e investimento per la sicurezza" è fornire "carri armati all'Ucraina. Soprattutto quelli tedeschi...", aggiunge. (ANSA).