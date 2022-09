Bce: Lane, contro lo shock energetico tassare i ricchi

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Di fronte alla sfida del caro-energia, i Governi che intendono dare aiuto alla parte più debole della popolazione potrebbero tassare i più ricchi. La proposta arriva dal capo economista della Bce Philip Lane, che in un'intervista spiega: "la grande domanda è se una parte di questo supporto non possa essere finanziata attraverso aumenti della tassazione per i più ricchi", che siano "i percettori di redditi più elevati o le società che continuano ad avere alti profitti nonostante lo shock energetico". Una soluzione che "sarebbe meno inflazionistica rispetto all'ipotesi di allargare i deficit" per finanziare gli aiuti, dice Lane. (ANSA).