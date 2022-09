Btp maglia nera, Atene meno rischiosa a 2 e 5 anni

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Lo spread Btp-Bund si avvicina di nuovo a quota 250 punti base, toccando un massimo di 249,3, in rialzo di 7 punti base, in attesa di capire come si muoverà il nuovo governo di Centrodestra sui conti pubblici. I rendimenti dei decennali italiani salgono di 6 punti, al 4,6%, la performance peggiore in Europa e non distante dal 4,72% dei bond greci. Ancora peggio sulla scadenza a due anni, dove i Btp rendono il 3,23%, in rialzo di 11 punti, con uno spread di 70 punti a favore di Atene (2,54%). La Grecia ci batte anche sui 5 anni, con i rendimenti dei titoli ellenici al 3,96% a fronte del 4,13% dei Btp, in crescita di 10 punti base. (ANSA).