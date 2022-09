Elezioni: Tajani, Ue non ha nulla da temere in Italia

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Ho parlato con Ursula Von der Leyen e anche stamani con Manfred Weber per discutere della situazione italiana. Loro contano sul ruolo di Fi. Li ho rassicurati. Abbiamo gli occhi puntati addosso come capita ovunque sempre dopo le elezioni e c'è una novità. Non abbiamo nulla da temere, dobbiamo dimostrare la capacità del centrodestra di governare e Forza Italia è garante di questo". Lo ha detto Antonio Tajani a Mattino Cinque. (ANSA).