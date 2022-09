Spread Btp-Bund sale fino a 249 punti in apertura

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Lo spread Btp-Bund sale fino a 249 punti base in avvio di contrattazioni, in rialzo di circa sette punti rispetto alla chiusura di ieri, per poi ripiegare a 244 punti. Il rendimento del nostro decennale sale al 4,578%, in crescita di circa 4 punti base. (ANSA).