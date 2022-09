Conte,Letta cerca capri espiatori,si assuma responsabilità

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Letta oggi ha puntato il dito contro di me in modo esplicito ed univoco. Quando c'è una sconfitta, come nel caso del Pd, è bene che un leader non cerchi capi espiatori a cui addossare la responsabilità". Lo dice il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. (ANSA).