Usa: aumentano stupri a New York, polizia impreparata

(ANSA) - NEW YORK, 26 SET - Aumentano i casi di stupro a New York con un aumento di quasi l'11% rispetto all'anno precedente, secondo i dati della polizia. Tra gli episodi più recenti quello di una donna che è stata violentata in pieno giorno mentre faceva jogging a Fort Tryon Park. nel quartiere di Inwood. I dati allarmanti arrivano in un momento in cui la polizia della Grande Mela è nel mirino proprio per la gestione dei casi di stupro e il dipartimento di Giustizia ha avviato un'indagine dopo diverse accuse di discriminazione di genere. Secondo quanto scrivono alcuni media americani, gli agenti della 'NYPD Special Victims Division' (Unità vittime speciali, resa nota anche dalla serie tv 'Law and Order) non sarebbero stati all'altezza di gestire quelle che sono le prime fasi di un'indagine per violenza e piuttosto avrebbero indotto alla vergogna le vittime, traumatizzandole ancora di più. NYPD ha promesso di collaborare con il dipartimento do Giustizia e un portavoce ha detto che si cercherà un modello focalizzato sulle vittime in modo da incoraggiarle a denunciare i crimini subiti. (ANSA).