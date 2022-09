Salvini, centrodestra in netto vantaggio.Grazie

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo i primi exit poll. ll leader della Lega è arrivato intorno alle 23 nella sede milanese del partito in via Bellerio per seguire i risultati elettorali. Con lui anche i senatori Edoardo Rixi e Massimiliano Romeo. (ANSA).