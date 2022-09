Britannico rilasciato dai russi, 'pugnalato alla schiena'

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Aiden Aslin, uno dei cinque britannici rilasciati dalla Russia nell'ambito dello scambio di prigionieri dei giorni scorsi, ha rilasciato la sua prima intervista ai media e raccontato di essere stato pugnalato alla schiena da un ufficiale mentre era in isolamento. "Vuoi una morte rapida o una bella morte", gli è stato chiesto. Lo riporta il Guardian. Aslin, 28 anni, ha affermato di essere stato "trattato peggio di un cane" dopo essere stato catturato nella città sud-orientale di Mariupol. Insieme con altri prigionieri - ha riferito - erano costretti a stare in piedi e cantare l'inno nazionale russo per non essere picchiati. . (ANSA).