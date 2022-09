E' morto Pharoah Sanders, leggenda del jazz

(ANSA) - WASHINGTON, 24 SET - Il sassofonista americano Pharaoh Sanders, leggenda del jazz, è morto all'età di 81 anni. La ha annunciato la sua casa disocgrafica, Luaka Bop, su Twitter. "Pharoah Sanders è morto in pace circondato dalla sua famiglia amorevole e dai suoi amici a Los Angeles questa mattina. Sempre e per sempre l'essere umano più bello, riposi in pace". (ANSA).