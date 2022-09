Fiorello scalda i motori, è pronto per Rai1 e Radio2

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Fiorello scalda i motori per l'atteso ritorno in tv con un suo show. In attesa di scoprire se ha davvero chiuso con Sanremo, come ripete tra il serio e il faceto, o se, dopo tre edizioni, cederà ancora, per la quarta volta, alla corte di Amadeus e sarà presente, in qualche modo, al Festival, lo showman è al lavoro per la nuova versione del suo morning show che andrà in onda su Rai1 e, in contemporanea, su Radio2, difficilmente prima di novembre, secondo quanto apprende l'ANSA. Mentre non compare il nome di Fiorello nei palinsesti e l'ad Rai Carlo Fuortes, ad una domanda sul suo ritorno, risponde laconico "diamo tempo al tempo", la squadra è già al lavoro per confezionare un nuovo programma di intrattenimento ritagliato sulle caratteristiche artistiche, ma anche sul bioritmo di Fiorello, molto mattiniero, per dare la sveglia agli italiani a suon di buonumore, musica, news, giovanilismo, spontaneità e divertimento. Dopo la chiusura all'Arena di Verona del trionfale tour 'Fiorello presenta' andato in scena nei teatri di tutta Italia dove ha collezionato decine di sold out, Fiorello non ufficializza la partenza del nuovo show, ma semina indizi, nel suo stile, con l'intenzione di far passare la mareggiata della campagna elettorale e delle elezioni. Intercettato di passaggio negli studi di via Asiago insieme alla moglie manager Susanna, lo showman - catapultato in diretta da Andrea Delogu e Silvia Boschero nel programma 'La versione delle due' - ha ribadito la voglia di tornare alla radio e in tv aggiungendo "spero presto" e ha confessato il desiderio di "ravvivare un po' la via antistante". (ANSA).