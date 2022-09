Italia protagonista al Tourism Expo Japan 2022

AGGIUNTA FOTO A PRECEDENTE LANCIO (ANSA) - TOKYO, 24 SET - Italia tra i protagonisti a Tokyo, alla Fiera TEJ-Tourism EXPO Japan 2022 - che per la prima volta negli ultimi due anni si svolge in presenza, tentando di lasciare alle spalle il periodo travagliato della pandemia, con la battuta d'arresto per l'intero settore dei viaggi. L'edizione 2022 si terrà dal 22 al 25 settembre 2022 nella capitale nipponica, presso il complesso Tokyo Big Sight, con i primi due giorni dedicati agli incontri travel trade, mentre nel fine settimana la fiera sarà aperta anche al pubblico. Il numero previsto dei visitatori, secondo gli organizzatori, sarà di circa 150mila persone, tra cui 50mila operatori turistici e stampa. "Possiamo dire che tutta l'attività turistica è pronta per ripartire dopo la pausa Covid, e per l'Italia questo è molto importante", spiega l'Ambasciatore italiano Gianluigi Benedetti, in visita al padiglione, "Il nostro Paese continua ad essere un punto di attrazione per il turismo giapponese in modo incredibile: prima della pandemia avevamo due milioni e mezzo di pernottamenti all'anno e puntiamo sicuramente ad un numero maggiore, anche grazie alla ripresa dei traffici aerei diretti con Ita Airways e i suoi nuovissimi Airbus A350 con configurazione 900" ENIT Tokyo è presente con lo stand ITALIA, tra i più ampi della manifestazione, con un'estensione di ben 162 metri quadri, in grado di ospitare Regioni ed enti pubblici e privati con i propri spazi, tra cui la Regione Lazio, la Puglia, la Basilicata e le città di Bologna e Modena. Il tema 2022 per il Travel trade è "Taking on the New Era ~ReStart~; invece per il pubblico è "Hello New Journey", con l'auspicio di una ripresa dei viaggi sia internazionali che domestici. L'ultima edizione di TEJ a cui ENIT/ITALIA hanno partecipato è stata nel 2019 ad Osaka, la città designata per il World Expo nel 2025. (ANSA).