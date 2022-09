Elezioni: il sostegno di Ken Loach a Unione Popolare

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Questa mattina ci è arrivato un messaggio a sostegno di Unione Popolare dal regista inglese Ken Loach che ringraziamo davvero di cuore": lo dichiara Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista. "Questi sono tempi pericolosi - scrive il regista - la gente comune, la classe lavoratrice, è stata tradita più e più volte da politici che affermano di parlare per loro, ma le cui azioni dimostrano che loro proteggono gli interessi dei ricchi e dei potenti. Niente sembra cambiare mai. Ma non fatevi ingannare di nuovo. Le persone possono essere tentate dall'estrema destra, ma ciò porterà solo divisione, odio e una soluzione rapida che non durerà". "Appoggio la sinistra seria - aggiunge - che mira a costruire una società migliore in cui tutti possano vivere in sicurezza e dignità, con un buon lavoro, un salario equo e buoni servizi pubblici. Tutti dovremmo farlo anche per i nostri figli e per i loro figli. Solidarietà! Ken Loach". (ANSA).