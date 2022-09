(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Quale Italia vogliamo costruire?". Un'Italia "dove non ci siano giudici che usino il loro potere per colpire e per eliminare gli avversari politici". E' uno dei passaggi del leader di FI, Silvio Berlusconi, durante la chiusura della campagna elettorale del centrodestra, in Piazza del Popolo a Roma. (ANSA).