Letta, Putin vuole Italia e Ue divise, restiamo uniti

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "E' un momento drammatico per la storia europea e del nostro Paese, quello che mi sento di dire e chiedere è un impegno all'unità del Paese, a essere uniti e insieme, non è il momento di dividersi, quello che Putin vuole è una Italia e una Europa divise, un'Italia che lavori per una Europa divisa". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, al Forum ANSA. (ANSA).