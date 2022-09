Unicredit: corre in Borsa dopo Orcel su rialzo stime 2023

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Unicredit in forte rialzo in Piazza Affari: il titolo, anche brevemente fermato in asta di volatilità, sale del 4% superando quota 11 euro dopo che l'amministratore delegato Andrea Orcel alla Conference organizzato da Bank of America Merrill Lynch ha sottolineato che le stime sul 2023 verranno alzate nel terzo trimestre, ribadendo che la banca può assorbire shock anche in caso di grave recessione. "Se ci sarà una grave recessione siamo pronti ad affrontare ogni shock e ad avere performance migliori della media dei nostri competitor", spiega Orcel indicando che tutti i target "verranno raggiunti" anche in caso di recessione. Inoltre aggiunge il ceo di Unicredit spiega che "siamo a buon punto sulla guidance per il 2022, indipendentemente dal contesto". (ANSA).