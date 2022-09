Russia: Conte, vedo rischio nucleare, nessuno può escluderlo

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - "Credo che nessuna persona di buon senso, nessun generale che sia dentro a questa vicenda militare possa escludere oggi il rischio nucleare. Chi può garantire che non stiamo correndo questo rischio? Io non voglio fare considerazioni allarmistiche ma chiedo: chi ci può garantire che l'escalation non tocchi anche il conflitto sul piano nucleare o su altre armi, ovviamente non convenzionali?". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Napoli, commentando la situazione in Russia. (ANSA).