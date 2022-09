Bce: Lagarde, fine rialzo tassi dipenderà da inflazione

(ANSA) - ROMA, 20 SET - La Bce deciderà sui prossimi rialzi dei tassi "riunione per riunione" e il tasso "terminale", cioè quello dove la Bce intende fermarsi, oltre che le dimensioni dei rialzi, "dipenderanno da come evolvono le prospettive d'inflazione". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde tenendo un discorso a Francoforte. "Non lasceremo che si crei un problema durevole di inflazione"; ha detto Lagarde. (ANSA).