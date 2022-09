Media, possibile oggi discorso di Putin alla nazione

(ANSA) - MOSCA, 20 SET - Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe tenere oggi un discorso alla nazione in merito ai referendum per l'unione alla Russia nei territori delle regioni di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo scrive la testata online russa Rbc citando "tre fonti vicine all'amministrazione presidenziale". (ANSA).