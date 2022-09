(ANSA) - ROMA, 20 SET - Al via nell'Aula del Senato la discussione sul decreto legge aiuti bis. Il testo è stato modificato alla Camera, dove è stata eliminata la norma introdotta in prima lettura a Palazzo Madama che eliminava il tetto per gli stipendi dei vertici della Pubblica amministrazione. Verrà definitivamente approvato oggi. (ANSA).