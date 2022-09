(ANSA) - TORINO, 19 SET - "Noi non siamo il voto inutile. Noi siamo il voto necessario per battere le destre e portare anche in Parlamento delle voci che non sono rappresentate". Lo ha detto Luigi De Magistris oggi a Torino, dove è arrivato per partecipare a un evento di Unione Popolare. (ANSA).