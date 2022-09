Spd, importante che vinca Letta e non postfascista Meloni

(ANSA) - BERLINO, 19 SET - "Sarebbe davvero un segnale importante se Enrico Letta potesse vincere e non Meloni, che, come partito post fascista, porterebbe l'Italia in una direzione sbagliata". Lo ha detto il presidente dell'Spd Lars Klinhgbeil, a Berlino, in conferen-za stampa con Enrico Letta. "La preoccupazione in vista del voto in Italia c'è - ha proseguito - Ma le elezioni si possono vincere anche agli ultimi metri". Klingbeil ha sottolineato che le elezioni italiane saranno decisive, e che una vittoria del Pd sarebbe molto importante per i socialdemocratici di tutta Europa. (ANSA).