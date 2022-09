Elezioni: Fico, riabbracciarsi col Pd? Inutile dirlo adesso

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Il rapporto con il Pd? Ognuno sta facendo la sua campagna elettorale, non c'è niente da recuperare, vedremo come andranno le elezioni. Riabbracciarsi con il Pd? Inutile dirlo adesso". Lo ha detto a 24 Mattino su Radio 24 Roberto Fico, presidente della Camera ed esponente del M5S. Fico si dice "molto soddisfatto di come il M5S sta portando avanti un nuovo corso. Il programma del Movimento mi rappresenta molto, è assolutamente progressista. Candidato o non candidato, la politica non si fa solo nelle istituzioni". "Cosa farò dopo l'esperienza parlamentare? Politica attiva nel M5S, lavoriamo per questo. Le cose da fare sono molte e ci sono molti problemi da risolvere nel Paese", conclude. (ANSA).