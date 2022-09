12 film italiani per la designazione del candidato agli Oscar

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Sono 12 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l'Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award dei 95/i Academy Awards. Hanno proposto la propria candidatura i film distribuiti in Italia, o in previsione di essere distribuiti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2022. La commissione di selezione, istituita presso l'ANICA su richiesta dell'Academy, si riunirà per votare il titolo designato il 26 settembre. L'annuncio delle Shortlist è previsto per il 21 dicembre, le Nomination verranno annunciate il 24 gennaio 2023, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar© si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023. Di seguito l'elenco dei candidati in ordine alfabetico: CHIARA di Susanna Nicchiarelli; IL COLIBRÌ di Francesca Archibugi; DANTE di Pupi Avati; GIULIA di Ciro De Caro; L'IMMENSITÀ di Emanuele Crialese; MINDEMIC di Giovanni Basso; NOSTALGIA di Mario Martone; L'OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido; LE OTTO MONTAGNE di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch; PICCOLO CORPO di Laura Samani; IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni Amelio; LA STRANEZZA di Roberto Andò. (ANSA).