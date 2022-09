Bishkek, 24 morti, 136mila evacuati dopo scontri con tagiki

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Il Kirghizistan ha dichiarato lo stato d'emergenza nel distretto di Batken, al confine con il Tagikistan, evacuando almeno 136 mila persone dalle zone a rischio nel distretto di confine di Balken, dopo gli scontri militari delle ultime ore con il Paese vicino che, secondo Bishkek, hanno fatto almeno 24 morti. Lo comunica il ministero per le emergenze della repubblica ex sovietica dell'Asia centrale da Bishkek, citato dall'agenzia russa Tass. Secondo il governo kirghizo, il 14 settembre agenti di frontiera tagichi hanno varcato il confine e si sono installati in territorio kirghizo, rispondendo al fuoco dei militari kirghizi. (ANSA).