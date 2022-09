Telefonata segnala bomba a ministero Salute, evacuato

(ANSA) - ROMA, 16 SET - E' in corso un evacuazione al ministero della Salute per un allarme bomba: al centralino del dicastero, secondo quanto si apprende, è arrivata infatti una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno sia nella sede principale su lungotevere Ripa, a Trastevere, sia in quella distaccata all'Eur, in viale Ribotta. I dipendenti del ministero sono dunque fatti uscire e in questi minuti si stanno affollando all'estero dell'edificio. Sul posto sono presenti gli artificieri dei carabinieri del comando provinciale di Roma. (ANSA).