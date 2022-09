Cinema, arriva concorso anti crisi "Entri gratis a vita"

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Si chiama "Vinci il cinema per tutta la vita" ed è il concorso promosso nell'anno della grande crisi delle sale da Anec e Anica, con il supporto del MiC e del David di Donatello, per la prima edizione di "CINEMA IN FESTA", 5 giorni dal 18 al 22 settembre in cui il biglietto costerà €3,50 dalla domenica al giovedì. Acquistando un biglietto in quei giorni si potrà vincere una card per andare al cinema gratis a vita, tutti i giorni dell'anno. Si parte il 18 settembre, il biglietto con cui partecipare si potrà acquistare alle casse dei cinema, sugli e-commerce e sulle App delle 1050 sale aderenti all'iniziativa. Tutte le indicazioni per partecipare sono sul sito ufficiale dell'iniziativa www.cinemainfesta.it.Basterà conservare il biglietto acquistato e inserire le informazioni necessarie. Ogni biglietto acquistato darà diritto a una possibilità di vincita: quanti più film ogni spettatore vedrà durante la festa, tanto maggiori saranno le probabilità di vittoria. "Cinema in festa" tornerà ogni anno, a settembre e a giugno, per cinque anni fino al 2026. L'edizione di quest'anno vedrà l'adesione e partecipazione di 1050 cinema per 3.000 schermi attivi e offrirà in sala titoli per famiglie come Minions 2 e DC League of Super Pets, film dal Festival di Venezia come Il Signore delle Formiche, L'Immensità e Don't Worry Darling, gli eventi Spider-Man in edizione estesa e il ritorno sugli schermi del primo Avatar, oltre alle anteprime di Beast, Le Buone Stelle, Siccità. "Vinci il cinema per tutta la vita" e "Cinema in festa" sono nati dalla collaborazione tra distributori ed esercenti per esaltare il rito collettivo e sociale della visione dei film #soloalcinema. (ANSA).