Europa League: Roma-Hjk Helsinki 3-0

(ANSA) - ROMA, 15 SET - La Roma riparte in Europa League grazie al solito Dybala che annichilisce i finlandesi dell'HJK Helsinki. Dopo un primo tempo opaco nonostante il vantaggio numerico per l'espulsione del capitano degli ospiti Tenho, i giallorossi, con la Joya in campo solo ad inizio ripresa, cambiano faccia e dilagano andando in vantaggio proprio con l'ex Juve e raddoppiando con Pellegrini. Il 3-0 arriva con l'atteso primo gol in giallorosso dell'ex torinista Belotti stasera in campo al posto di Abraham in un Olimpico ancora una volta sold out. (ANSA).