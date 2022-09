Guatemala: ressa in un concerto, nove morti

(ANSA) - CITTA DEL GUATEMALA, 15 SET - Almeno nove persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite la notte scorsa a Xela, in Guatemala, a causa della ressa al termine di un concerto per l'Indipendenza nazionale. Lo riferisce il quotidiano Prensa Libre. Un portavoce dei vigili del fuoco volontari della cittadina, precisa il giornale sulla sua pagina online, hanno riferito che l'incidente è avvenuto a causa di "una fuga precipitosa di persone all'uscita di un concerto nel campo della fiera di Quetzaltenango", come Xela è meglio conosciuta. Per il momento le autorità non hanno rivelato l'identità delle persone decedute. Sul posto si trovano numerose ambulanze, mentre la Procura e la polizia nazionale sono già al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente che ha causato il grave bilancio di morti e feriti. (ANSA).