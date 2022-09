Lega e Fdi si oppongono al rapporto sull'Ungheria del Pe

(ANSA) - BRUXELLES, 15 SET - Lega e Fratelli d'Italia hanno votato contro il rapporto approvato oggi dal Parlamento Europeo che indica l'Ungheria come un rischio sistemico per i valori dell'Ue e chiede l'intervento più deciso del Consiglio. Lo si evince dai risultati di voto individuali diffusi dall'Eurocamera. I gruppi ID ed ECR, che raggruppano gli europarlamentari di Lega e Fratelli d'Italia, si sono infatti opposti in blocco al rapporto. (ANSA).