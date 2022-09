Elezioni:Meloni, per governare servirà coraggio e buon senso

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Chiunque dovesse governare questo Paese non erediterà una situazione facile per i nostri conti pubblici e per una serie di fattori macroeconomici. Questa non è la situazione migliore in cui ritrovarsi a governare questa nazione dopo il voto del 25 settembre. E credo che serva molta lucidità, buon senso e un discreto coraggio per realizzare in tempi rapidi provvedimenti chiari, comprensibili e che possano invertire una tendenza e cioè un rapporto diverso tra Stato e imprese e tra Stato e cittadini con pari dignità tra Stato e cittadini e il suo suo mondo produttivo". L'ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni in videocollegamento con un'iniziativa della Confartigianato a Roma. (ANSA).