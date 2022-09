Blinken a Draghi: grazie per la sua guida, resistere a Mosca

(ANSA) - WASHINGTON, 15 SET - "Fantastico parlare col premier Mario Draghi sulla nostra stretta e durevole partnership con l'Italia. L'ho ringraziato per conto degli Stati Uniti per la sua leadership durante questo critico momento nella storia europea e mondiale". Lo ha twittato il segretario di Stato americano Antony Blinken, sottolineando il suo "impegno a lavorare con il prossimo governo italiano sull'ampia gamma di interessi comuni". Il segretario di Stato americano ha ringraziato Draghi anche "per il forte sostegno dell'Italia all'Ucraina" e ha "sottolineato l'importanza di mantenere la solidarietà e la resilienza di fronte agli sforzi russi di usare l'energia e altri mezzi per dividere i paesi che supportano" Kiev. Lo rende noto il dipartimento di Stato americano. (ANSA).