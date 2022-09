Calenda, su pensioni uscite anticipate per usuranti

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Chi non può lavorare mantiene il reddito di cittadinanza, chi può lavorare viene preso in carica dalle agenzie private che lo forma e poi gli si offre un lavoro, pagato almeno 9 euro l'ora. Se si rifiutano le offerte di lavoro si perde il reddito". E' una delle ricette di Carlo Calenda che oggi, parlando al Forum Ansa, si è soffermato anche sul tema delle pensioni ricordando che la spesa per questo settore vale la spesa per istruzione e sanità messe insieme. L'unica via per creare un sistema più equo - secondo Calenda-sarebbe quella di una ridistribuzione della spesa pensionistica prevedendo uscite anticipate per i lavori usuranti (ANSA).