Gas: Von der Leyen, da tetto a ricavi 140 miliardi di euro

(ANSA) - STRASBURGO, 14 SET - "Milioni di europei hanno bisogno di sostegno. Gli Stati membri dell'Ue hanno già investito miliardi di euro per assistere le famiglie vulnerabili. Ma sappiamo che non sarà sufficiente. Per questo motivo proponiamo un tetto ai ricavi delle aziende che producono elettricità a basso costo. La nostra proposta raccoglierà più di 140 miliardi di euro per gli Stati membri per attutire il colpo direttamente". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen all'Eurocamera. (ANSA).